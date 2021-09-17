В ДТП со свердловским водителем в Дмитрове погиб полковник в отставке

Авария произошла в Дмитрове Московской области 13 августа 2021 года. 62-летний полковник в отставке Андрей Коровин погиб в ДТП с участием водителя КамАЗа из Среднего Урала.

Следственные органы Подмосковья выясняют обстоятельства ДТП с двумя погибшими, произошедшего 13 сентября 2021 года на 15-м километре малого московского кольца в районе Дмитрова, сообщает «КП-Екатеринбург». Председатель Совета ветеранов МВД Андрей Коровин на автомобиле «Сузуки» неожиданно выехал на встречку, где столкнулся в лоб с КамАЗом, которым управлял 23-летний уралец. В результате аварии на месте погиб сам Андрей Коровин и его 62-летняя пассажирка, которой принадлежала иномарка. Напомним, 16 сентября 2021 года водитель не справился с управлением и влетел в фонарный столб в Нижнем Тагиле. Водитель не справился с управлением и влетел в столб в Нижнем Тагиле Узнать подробнее Материалы по теме «Бургер Рус» и «Яндекс.Такси» выплатят по 300 тысяч екатеринбурженке за ДТП Смертельное ДТП с фурой и двумя иномарками произошло на Тюменском тракте