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В ДТП со свердловским водителем в Дмитрове погиб полковник в отставке

17 сентября 2021, 05:50
Фото: 1mediainvest.ru
Авария произошла в Дмитрове Московской области 13 августа 2021 года. 62-летний полковник в отставке Андрей Коровин погиб в ДТП с участием водителя КамАЗа из Среднего Урала.

Следственные органы Подмосковья выясняют обстоятельства ДТП с двумя погибшими, произошедшего 13 сентября 2021 года на 15-м километре малого московского кольца в районе Дмитрова, сообщает «КП-Екатеринбург».

Председатель Совета ветеранов МВД Андрей Коровин на автомобиле «Сузуки» неожиданно выехал на встречку, где столкнулся в лоб с КамАЗом, которым управлял 23-летний уралец.

В результате аварии на месте погиб сам Андрей Коровин и его 62-летняя пассажирка, которой принадлежала иномарка.

Напомним, 16 сентября 2021 года водитель не справился с управлением и влетел в фонарный столб в Нижнем Тагиле.

Водитель не справился с управлением и влетел в столб в Нижнем Тагиле
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