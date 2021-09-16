TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Смертельное ДТП с фурой и двумя иномарками произошло на Тюменском тракте

16 сентября 2021, 13:54
Фото: УГИБДД по Свердловской области
70-летний мужчина, который управлял Volkswagen, скончался в ДТП на Тюменском тракте. Он столкнулся с грузовым автомобилем и иномаркой.

Инцидент произошел 16 сентября на 54-м километре трассы. Там водитель Volkswagen, ехавший в сторону Тюмени, во время обгона столкнулся с грузовиком Scania, ехавшим навстречу. После этого иномарку откинуло на другой автомобиль — Hyundai, сообщает Е1 со ссылкой на областное УГИБДД.

В результате инцидента 70-летний мужчина погиб на месте, а водитель Hyundai был госпитализирован в больницу со сломанным пальцем. Отмечается, что на момент происшествия все водители были в трезвом уме и пристегнуты ремнями безопасности.

Напомним, 14 сентября фура с цистерной упала в кювет на 10-м километре Серовского тракта. По словам очевидцев, водитель не сумел справиться с управлением и снес ограждение. Опасности авария не представляла, большой утечки удалось избежать.

Фура с углекислым газом улетела в кювет на Серовском тракте
Узнать подробнее

Материалы по теме
Фура перевернулась на трассе под Екатеринбургом (ВИДЕО)Фура с углекислым газом улетела в кювет на Серовском трактеСтали известны подробности ДТП с велосипедистом в Нижнем Тагиле
#Массовое дтп#Фура#ДТП#Смерть#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25