Смертельное ДТП с фурой и двумя иномарками произошло на Тюменском тракте

Инцидент произошел 16 сентября на 54-м километре трассы. Там водитель Volkswagen, ехавший в сторону Тюмени, во время обгона столкнулся с грузовиком Scania, ехавшим навстречу. После этого иномарку откинуло на другой автомобиль — Hyundai, сообщает Е1 со ссылкой на областное УГИБДД.