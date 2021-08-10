Фура перевернулась на трассе под Екатеринбургом (ВИДЕО)

Напомним, 9 августа на трассе под Нижним Тагилом в ДТП погиб 33-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21102». Он въехал в столб электропередач, и машина перевернулась. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, за семь лет вождения он несколько раз привлекался к ответственности.