TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Фура перевернулась на трассе под Екатеринбургом (ВИДЕО)

10 августа 2021, 11:16
Фото: Е1
Недалеко от ЕКАД фура перевернулась и врезалась в отбойник.

Авария попала на камеру видеорегистратора. Судя по кадрам, водитель большегруза съезжал с развязки, прицеп накренился и потянул за собой кабину. Металлические отбойники не дали фуре вылететь на встречную полосу движения.

В ГИБДД пояснили, что водитель не справился с управлением, вследствие этого большегруз опрокинулся.

Очевидцы сообщили, что за рулем находился частный шофер, фура была загружена металлоломом.

Большегруз повредил шесть пролетов ограждения, рассказал свидетель ДТП Е1.

Напомним, 9 августа на трассе под Нижним Тагилом в ДТП погиб 33-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21102». Он въехал в столб электропередач, и машина перевернулась. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, за семь лет вождения он несколько раз привлекался к ответственности.

Водитель отечественной легковушки погиб под Нижним Тагилом
Узнать подробнее

Материалы по теме
В результате ДТП скончалась ехавшая на мопеде 16-летняя девушка в СреднеуральскеОдин из водителей пострадал в массовом ДТП в центре ЕкатеринбургаВодитель легковушки погиб в ДТП под Каменск-Уральским
#ГИБДД#Трасса#Екатеринбург#Фура#ДТП#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25