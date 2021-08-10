Фура перевернулась на трассе под Екатеринбургом (ВИДЕО)

Авария попала на камеру видеорегистратора. Судя по кадрам, водитель большегруза съезжал с развязки, прицеп накренился и потянул за собой кабину. Металлические отбойники не дали фуре вылететь на встречную полосу движения.
В ГИБДД пояснили, что водитель не справился с управлением, вследствие этого большегруз опрокинулся.
Очевидцы сообщили, что за рулем находился частный шофер, фура была загружена металлоломом.
Большегруз повредил шесть пролетов ограждения, рассказал свидетель ДТП Е1.
Напомним, 9 августа на трассе под Нижним Тагилом в ДТП погиб 33-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21102». Он въехал в столб электропередач, и машина перевернулась. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, за семь лет вождения он несколько раз привлекался к ответственности.