TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Фура с углекислым газом улетела в кювет на Серовском тракте

14 сентября 2021, 15:49
Фото: E1.RU
Фура с цистерной упала в кювет на 10-м километре Серовского тракта. Инцидент произошел 14 сентября. Очевидцы рассказали, что водитель не сумел справиться с управлением и снес ограждение.

На место происшествия прибыли врачи скорой медицинской помощи. Они помогли 58-летнему водителю, который ударился головой, однако от госпитализации отказался. Его стаж вождения насчитывает 41 год, при этом 16 лет мужчина перевозил опасные грузы, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.

Предварительная информация гласит, что фура везла несколько тонн углекислого газа. На данный момент опасности авария не представляет, так как большой утечки удалось избежать. Отмечается, что газ доставлялся из уральской столицы в Челябинск.

Напомним, 19 августа на 86-м километре Тюменского тракта произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля. Виновником аварии стал 38-летний водитель «Газели». В результате в аварии он погиб.

Есть погибший: «Газель» залетела под КАМАЗ на Тюменском тракте
Узнать подробнее

Материалы по теме
Два такси стали участниками ДТП в центре ЕкатеринбургаБортовой камень и разворот: стали известны подробности ночного ДТП в ЕкатеринбургеТрое пострадали в ДТП на перекрёстке Энтузиастов — Чайковского в Нижнем Тагиле
#Фура#Серовский тракт#ДТП#Углекислый газ#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25