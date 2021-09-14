Фура с углекислым газом улетела в кювет на Серовском тракте

На место происшествия прибыли врачи скорой медицинской помощи. Они помогли 58-летнему водителю, который ударился головой, однако от госпитализации отказался. Его стаж вождения насчитывает 41 год, при этом 16 лет мужчина перевозил опасные грузы, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.