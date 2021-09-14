Трое пострадали в ДТП на перекрёстке Энтузиастов — Чайковского в Нижнем Тагиле

ДТП с участием двух иномарок произошло около 14:30 в Дзержинском районе Нижнего Тагила. На перекрёстке улиц Энтузиастов — Чайковского столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, в результате аварии пострадали три человека. На месте работали службы МЧС, ГИБДД и скорая, сообщают подписчики паблика во ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».