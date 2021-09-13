За «вынужденное» ДТП на встречке Верховный суд «простил» одного из водителей

В случае маневрирования одним водителем во избежание ДТП, часто, часть вины возлагалась именно на него. Теперь подобная судебная практика может быть пересмотрена.

Женщина-водитель год назад попала в ДТП, при котором она совершила маневрирование от помехи на трассе, но все-таки допустила аварию, сообщает E1. Уходя от столкновения с начавшим разворачиваться на трассе автомобилем, водитель вывернула руль на полосу встречного движения через сплошную линию. ДТП избежать в итоге не удалось, женщине выписали штраф за пересечение сплошной. Правила дорожного движения предполагают, что при возникновении любой помехи на дороге, водитель обязан тормозить, маневрирование во избежание ДТП считается нарушением ПДД. Также посчитали суды низших инстанций, которые вынесли решение о штрафе в 5 тысяч рублей указанной женщине. Водитель посчитала, что такие решения противоречат здравому смыслу (не всегда торможение является правильным решением, часто, именно маневрирование спасает от ДТП) и обратилась в Верховный суд РФ. Суд отменил решения низших инстанций и постановил, что женщина действовала правильно, учитывая сложившуюся дорожную обстановку. Напомним, 12 сентября 2021 года два автомобиля такси стали участниками ДТП в Екатеринбурге. Два такси стали участниками ДТП в центре Екатеринбурга Узнать подробнее Материалы по теме Водитель засмотрелся на аварию и спровоцировал массовое ДТП под Нижним Тагилом Бортовой камень и разворот: стали известны подробности ночного ДТП в Екатеринбурге