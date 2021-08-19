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Есть погибший: «Газель» залетела под КАМАЗ на Тюменском тракте

19 августа 2021, 16:09
Фото: ГИБДД по Свердловской области
ДТП, в котором столкнулись три автомобиля, произошло 19 августа, во втором половине дня, на 86-м километре Тюменского тракта. Виновником аварии стал 38-летний водитель «Газели».

В процессе движения он въехал в КАМАЗ, ехавший спереди, а по касательной в грузовик врезалась иномарка, двигающаяся за «Газелью». В результате в аварии погиб житель Пермского края — водитель «Газели», сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД. Водитель фуры в процессе инцидента не пострадал.

На видеозаписи с места событий можно увидеть, как после столкновения с «Газелью» КАМАЗ тормозит, а иномарка пытается избежать аварии.

Напомним, 16 августа стало известно, что в массовой аварии в центре Нижнего Тагила механические повреждения получили сразу три иномарки. Пострадавших в ДТП нет.

Три автомобиля столкнулись на улице Горошникова в Нижнем Тагиле
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#Массовое дтп#ДТП#Газель#КАМАЗ#Смерть#Происшествия
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