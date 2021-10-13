В Минздраве ответили на фейк о старте вакцинации подростков от COVID-19

При этом, помощник министра Алексей Кузнецов заявил, что поступает много вопросов о том, когда можно будет вакцинировать подростков и вакцина станет доступной. Он уточнил, что «Гам-Ковид-Вак М» проходит экспертизу. По ее результатам уже будет приниматься решение о государственной регистрации.