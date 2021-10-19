Минимум 5,5 млн за два месяца: тагильчан штрафуют с новых камер на Восточном шоссе

Так, за август стационарные комплексы фото-видеофиксации административных правонарушений «Кордон-М2» на Восточном шоссе, 16 зафиксировали 16 тысяч нарушений, а за сентябрь — лишь 555 (в 29 раз меньше). Если посчитать минимальный штраф в 500 рублей за превышение скорости от 20 до 40 километров в час с условием оплаты с 50% скидкой, то в августе тагильчане получили только с этой камеры штрафов минимум на 4 миллиона рублей, а в сентябре — на 138,7 тысячи.