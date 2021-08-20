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На необоснованные штрафы с камер на Восточном шоссе жалуются жители Нижнего Тагила

20 августа 2021, 10:18
Фото: Яндекс.Карты
На некорректную работу камер видеофиксации нарушений ПДД жалуются автолюбители Нижнего Тагила. По словам водителей, на протяжении нескольких дней им приходят штрафы с Восточного шоссе.

Автолюбители Нижнего Тагила сообщают о десятках штрафов за превышение скорости на Восточном шоссе, где недавно были установлены новые системы видеофиксации.

Камера на повороте на Фестивальную со стороны Восточного шоссе стреляет в спину. Скорее всего, фиксирует превышения уже после зоны действия знака. Там поворота в зоне действия знака, поэтому невозможно разогнаться до 80 километров в час. При заходе в поворот под 90 градусов, да еще и на светофоре, при постоянном потоке развить скорость выше в полтора-два раза разрешенной в зоне действия знака нереально. У меня не болид, а обычный кроссовер, рассказала TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила, получившая «письмо счастья».

По ее словам, она много лет ездит по этому маршруту и раньше проблем с ПДД не было.

Об аналогичной ситуации рассказывают подписчики группы «Взаимопомощь на дорогах Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Один из водителей рассказал, что с камер на Восточном шоссе ему пришло уже больше 15 штрафов.

Это при том, что я уже 12 лет езжу по одному и тому уже маршруту каждый день (с Вагонки в центр). При этом я соблюдаю ПДД, и даже когда камеры были выключены, я ездил по ПДД, опасаясь ситуации, что внезапно включат, а я знать не буду и нахватаю штрафов, пишет Александр.

Один из водителей уверяет, что ему тоже пришел штраф, хотя в этом районе он даже не был в день, когда якобы зафиксировано нарушение ПДД.

И у меня 2 штрафа с Кулибина-Восточное за 30 июля и 5 августа. Езжу в принципе, как черепаха, пишет женщина-водитель по имени Мария.

Фото: группа "Взаимопомощь на дорогах Нижний Тагил" во "ВКонтакте"

Автолюбители отмечают, что данные о нарушениях при этом не отображаются ни в приложении ГИБДД, ни на сайте Госуслуги.

Напомним, в конце июля сразу несколько тагильских водителей пожаловались на подставные автомобили, из-за маневров которых им пришлось нарушить ПДД, в том числе, пересечь двойную сплошную. При этом рядом с местом инцидентов дежурили сотрудники ГИБДД.

Тагильчане пожаловались на автоподставы при сотрудниках ГИБДД
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