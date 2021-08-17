Свыше 600 нарушений ПДД было выявлено на дорогах Нижнего Тагила в выходные

По итогам рейдов ГИБДД с участием других подразделений полиций, которые проходили на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского ГО в рамках профмероприятия «Безопасная дорога» с 13 по 15 августа 2021 года, было составлено свыше 600 протоколов об административных правонарушениях.
85 водителей были привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу дороги, 7 — за движение во встречном направлении по дороге с «односторонке», еще двое совершили данное правонарушение повторно.
21 водитель находился за рулем в состоянии опьянения.
6 водителей отказались от законного требования пройти медицинское освидетельствование. 13 водителей управляли автомобилем, не имея водительского удостоверения, рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Напомним, за 6 месяцев 2021 года автолюбители Нижнего Тагила оплатили около 2 тысяч штрафов на общую сумму 860 тысяч рублей за нарушение Правила дорожного движения.