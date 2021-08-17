Свыше 600 нарушений ПДД было выявлено на дорогах Нижнего Тагила в выходные

По итогам рейдов ГИБДД с участием других подразделений полиций, которые проходили на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского ГО в рамках профмероприятия «Безопасная дорога» с 13 по 15 августа 2021 года, было составлено свыше 600 протоколов об административных правонарушениях.