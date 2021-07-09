Камеры зафиксировали более 100 тысяч нарушений на дорогах с начала года в Тагиле

Posted 9 июля 2021, 10:43
Published 9 июля 2021, 10:43
Modified 29 ноября, 17:50
Updated 29 ноября, 17:50
Штрафов с передвижных комплексов фиксации больше в два с половиной раза, чем со стационарных: с ними было выписано 30 тысяч штрафов. С передвижных же 78,3 тысяч штрафов, сообщает АН .«Все новости».
Также в ведомстве добавили, что при установке комплексов фиксации опираются на статистику аварийности на дорогах. А сами камеры направлены на «профилактику ДТП, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения».
Каждый день на дорогах Нижнего Тагила и пригородных районов выставляются от четырёх до шести камер на треногах. Стационарных комплексов гораздо больше. Недавно «УГМК-Телеком» начала монтировать 10 новых устройств для выявления нарушителей правил дорожного движения. Кроме того, на Южном подъезде работает «Автодория», которая измеряет среднюю скорость машин.
Размер штрафов по постановлениям, вынесенным с помощью камер, в МВД не назвали.
Напомним, в 2021 году Серовский тракт оборудуют шумовыми полосами и новыми светофорными объектами. На обустройство шумовых полос на аварийных участках трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов из бюджета Свердловской области выделят порядка 6,5 миллиона рублей.