Появилась информация о продлении нерабочих дней в Свердловской области

Posted 20 октября 2021,, 15:33
Published 20 октября 2021,, 15:33
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Однако некоторые регионы, в которых повышена смертность от COVID-19, смогут даже увеличить срок данных дней, пишет «КП-Екатеринбург». Также о том, что сохранение здоровья и жизни жителей остается приоритетом властей, отметили в Департаменте информполитики региона. Там подчеркнули, что ранее уже были приняты дополнительные меры, такие как введение QR-кодов и начало обязательной вакцинации для представителей ряда профессий.
Напомним, о наполнении коронавирусных госпиталей на 93% заявили власти Свердловской области. Только 7% свободных коек готовы к принятию новых пациентов, которых с каждым днем становится больше.