Появилась информация о продлении нерабочих дней в Свердловской области

Однако некоторые регионы, в которых повышена смертность от COVID-19, смогут даже увеличить срок данных дней, пишет «КП-Екатеринбург». Также о том, что сохранение здоровья и жизни жителей остается приоритетом властей, отметили в Департаменте информполитики региона. Там подчеркнули, что ранее уже были приняты дополнительные меры, такие как введение QR-кодов и начало обязательной вакцинации для представителей ряда профессий.