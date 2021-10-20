Сайт оперштаба сам принял решение о введение QR-кодов для уральских ТЦ и общепита

Однако в недавнем указе, подписанном губернатором Евгением Куйвашевым, об этом ничего не говорится. Из документа следует, что в регионе не вводятся QR-коды в заведениях общепита и торговых центрах, сообщает «Областная газета». Коды нужны для посещения театров, концертов, филармоний, кинотеатров, домов культуры, салонов красоты, баз отдыха, домов отдыха и санаториев.