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Posted 20 октября 2021, 16:34

Published 20 октября 2021, 16:34

Modified 18 сентября 2022, 14:17

Updated 18 сентября 2022, 14:17

Сайт оперштаба сам принял решение о введение QR-кодов для уральских ТЦ и общепита

Сайт оперштаба сам принял решение о введение QR-кодов для уральских ТЦ и общепита

20 октября 2021, 16:34
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
На портале оперштаба появилась информация о том, что в Свердловской области с 8 ноября посетить заведения общепита и торговые центры можно исключительно с предъявлением QR-кода.

Однако в недавнем указе, подписанном губернатором Евгением Куйвашевым, об этом ничего не говорится. Из документа следует, что в регионе не вводятся QR-коды в заведениях общепита и торговых центрах, сообщает «Областная газета». Коды нужны для посещения театров, концертов, филармоний, кинотеатров, домов культуры, салонов красоты, баз отдыха, домов отдыха и санаториев.

QR-код бывают двух видов — после прививки и после болезни. Цифровой пропуск у первых будет работать в течение года — до ревакцинации. Во втором случае — только полгода.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Ранее с таким предложением выступала вице-премьер Татьяна Голикова.

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#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Вакцинация#Ограничения
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