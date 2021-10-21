Продлевать школьные каникулы не планируется в Екатеринбурге

Posted 21 октября 2021, 13:41
Published 21 октября 2021, 13:41
Modified 19 августа 2024, 22:44
Updated 19 августа 2024, 22:44
По ее словам, в большинстве учебных заведений каникулы совпадают с установленными нерабочими днями, которые объявлены по всей стране. Сибирцева считает, что выходная неделя разобщит взрослых и детей. Екатерина Сибирцева предположила, что школам, работающим по триместрам, вероятно, придется скорректировать учебный график, сообщает Е1.
Также она подчеркнула, что длительность каникул школы устанавливают самостоятельно, поэтому они имеют право внести изменения в график.
Напомним, 16 октября стало известно, что в Свердловской области из-за вирусных инфекций 500 классов вышли на дистанционный формат обучения. Также домой ушли около 270-280 групп в детских садах.