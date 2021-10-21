tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября 2021, 13:41

Published 21 октября 2021, 13:41

Modified 19 августа 2024, 22:44

Updated 19 августа 2024, 22:44

Продлевать школьные каникулы не планируется в Екатеринбурге

Продлевать школьные каникулы не планируется в Екатеринбурге

21 октября 2021, 13:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Школы, расположенные в уральской столице, не станут из-за объявленных в России нерабочих дней продлевать осенние каникулы. Об этом сообщила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

По ее словам, в большинстве учебных заведений каникулы совпадают с установленными нерабочими днями, которые объявлены по всей стране. Сибирцева считает, что выходная неделя разобщит взрослых и детей. Екатерина Сибирцева предположила, что школам, работающим по триместрам, вероятно, придется скорректировать учебный график, сообщает Е1.

Также она подчеркнула, что длительность каникул школы устанавливают самостоятельно, поэтому они имеют право внести изменения в график.

Напомним, 16 октября стало известно, что в Свердловской области из-за вирусных инфекций 500 классов вышли на дистанционный формат обучения. Также домой ушли около 270-280 групп в детских садах.

Из-за инфекций на дистант отправились 500 классов в Свердловской области
Узнать подробнее
Материалы по теме
Введут ли в школах дистант? Уральский медик о ситуации с коронавирусомИз-за инфекций на дистант отправились 500 классов в Свердловской области
#Общество#Новости УрФО#Коронавирус#Школы#Каникулы#Екатеринбург#Пандемия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика