Продлевать школьные каникулы не планируется в Екатеринбурге

По ее словам, в большинстве учебных заведений каникулы совпадают с установленными нерабочими днями, которые объявлены по всей стране. Сибирцева считает, что выходная неделя разобщит взрослых и детей. Екатерина Сибирцева предположила, что школам, работающим по триместрам, вероятно, придется скорректировать учебный график, сообщает Е1.