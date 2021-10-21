Сотни детей эвакуировали из школы в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании

Однако реальность угрозы и опасности для людей и здания не подтвердилась, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он отметил, что все помещения и территория школы были проверены. Никаких подозрительных предметов не было найдено.