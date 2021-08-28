Неизвестный «заминировал» подъезд жилого дома на Гвардейской в Нижнем Тагиле

Напомним, утром 19 марта 2021 года студент «заминировал» Демидовский колледж в Нижнем Тагиле. Он позвонил на вахту колледжа и сообщил, что в учреждении заложена бомба. В результате все были эвакуированы. За это он получил три года условно.