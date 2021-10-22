Дежурные группы в детских садах Свердловской области откроются в нерабочую неделю

Posted 22 октября 2021, 08:35
Published 22 октября 2021, 08:35
Modified 24 декабря 2024, 18:05
Updated 24 декабря 2024, 18:05
Группы будут работать в требуемом объеме. Это поможет обеспечить функционирование предприятий непрерывного цикла, а также ряда других учреждений. Об этом в ходе брифинга заявил замгубернатора региона Павел Креков.
Он также добавил, что будет работать и система здравоохранения.
Напомним, в Свердловской области в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за коронавируса, планируется ввести действие «свободных зон» уже с 30 октября 2021 года. При этом, с целью недопущения распространения заболеваемости среди категорий граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, будет введена самоизоляция.