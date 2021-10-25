«Какой-то бомжатник»: тагильчанка ужаснулась условиям в больнице № 14 в Екатеринбурге

Женщина рассказала, что в больнице очень грязно, поэтому, когда она попала сюда, то сразу обратила внимание на грязные полы и окна. Также женщина отметила плохую еду, которую не дала бы даже своей собаке. Тагильчанка пожаловалась, что не всем пациентам родственники могут приносить еду в больницу. По ее словам, выданное постельное белье оказалось грязным и дырявым, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».