Мама раненой стрелком Болковым в Екатеринбурге девочки рассказала о ее самочувствии

По словам матери ребенка, она хочет добиться пожизненного срока для мужчины. На данный момент девочка пошла в третий класс, однако пока что учится дома, все учителя приходят к ней сами. Также она проходит реабилитацию и заново учится ходить, поскольку левая нога еще хромает, сообщает «КП-Екатеринбург».