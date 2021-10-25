tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября 2021, 16:31

Published 25 октября 2021, 16:31

Modified 29 ноября 2024, 18:25

Updated 29 ноября 2024, 18:25

Майор полиции обвиняется в подделке доказательств против жителей Екатеринбурга

Майор полиции обвиняется в подделке доказательств против жителей Екатеринбурга

25 октября 2021, 16:31
Фото: 1MI.
Участковый уполномоченного отдела полиции № 6 УМВД Екатеринбурга, майор полиции Руслан Дзаганий обвиняется в фальсификации доказательств против жителей города. Уголовное дело начал рассматривать Октябрьский районный суд.

Из картотеки дел следует, что уголовное дело заведено по 19 эпизодам по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и 19 эпизодам по статье «Фальсификация доказательств». Теперь офицер полиции проходит в качестве обвиняемого, сообщает Znak со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Об инциденте стало известно после сообщений граждан, ставших потерпевшими и получивших административные наказания на суммы от 100 тысяч рублей и выше. Горелых отметил, что на данный момент майор был отстранен от исполнения обязанностей. В том случае, если его вина будет доказана, Дзагания уволят по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности.

Напомним, 15 октября в рамках расследования уголовного дела ФСБ произвела обыски в мэрии Среднеуральска. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Материалы по теме
За взятку проносил запрещенные продукты экс-сотрудник колонии в Ивделе и попался
#Общество#Новости УрФО#Валерий Горелых#Полиция#Обвинение#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика