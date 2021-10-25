Майор полиции обвиняется в подделке доказательств против жителей Екатеринбурга

Posted 25 октября 2021, 16:31
Published 25 октября 2021, 16:31
Modified 29 ноября 2024, 18:25
Updated 29 ноября 2024, 18:25
Из картотеки дел следует, что уголовное дело заведено по 19 эпизодам по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и 19 эпизодам по статье «Фальсификация доказательств». Теперь офицер полиции проходит в качестве обвиняемого, сообщает Znak со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
Об инциденте стало известно после сообщений граждан, ставших потерпевшими и получивших административные наказания на суммы от 100 тысяч рублей и выше. Горелых отметил, что на данный момент майор был отстранен от исполнения обязанностей. В том случае, если его вина будет доказана, Дзагания уволят по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности.
Напомним, 15 октября в рамках расследования уголовного дела ФСБ произвела обыски в мэрии Среднеуральска. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».