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Posted 25 октября 2021, 14:08

Published 25 октября 2021, 14:08

Modified 18 сентября 2022, 14:19

Updated 18 сентября 2022, 14:19

За взятку проносил запрещенные продукты экс-сотрудник колонии в Ивделе и попался

За взятку проносил запрещенные продукты экс-сотрудник колонии в Ивделе и попался

25 октября 2021, 14:08
Фото: 1MI.
За взятку проносил заключенному запрещенные продукты и предметы 24-летний бывший младший инспектор группы надзора отдела безопасности в Ивделе. Его дело передано в суд.

По данным следствия, преступления были совершены в мае и июне 2021 года. За взятку в сумме менее 10 тысяч рублей бывший сотрудник договорился с заключенным и проносил ему продукты и вещи, некоторые из которых запрещены в колонии. Мужчина был задержан оперативниками УСБ ГУФСИН.

Всего доказано три эпизода по взяточничеству, а также по превышению должностных полномочий. Дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, на три года лишения свободы условно и испытательный срок на два года осужден за взяточничество бывший заместитель начальника колонии в Невьянске. Кроме того, он должен выплатить штраф в сумме миллиона рублей.

Приговор за взяточничество вынесен бывшему заместителю начальника колонии в Невьянске
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#Общество#Свердловская область#Колония#Взятка#Ивдель
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