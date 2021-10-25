За взятку проносил запрещенные продукты экс-сотрудник колонии в Ивделе и попался

По данным следствия, преступления были совершены в мае и июне 2021 года. За взятку в сумме менее 10 тысяч рублей бывший сотрудник договорился с заключенным и проносил ему продукты и вещи, некоторые из которых запрещены в колонии. Мужчина был задержан оперативниками УСБ ГУФСИН.