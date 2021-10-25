На фекальное озеро в подвале пожаловались жители дома на улице Юности в Нижнем Тагиле

На данный момент, рассказывают жильцы, в подвал может зайти любой желающий, так как вход не закрыт, а вместо лестницы обрыв. На дне подвала раскиданы кирпичи, обломки труб и другой хлам. Также жители отмечают, что там постоянно что-то журчит, а в квартирах летают комары и другие насекомые в любое время года.