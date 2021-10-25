tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября 2021, 11:51

Published 25 октября 2021, 11:51

Modified 18 сентября 2022, 14:19

Updated 18 сентября 2022, 14:19

На фекальное озеро в подвале пожаловались жители дома на улице Юности в Нижнем Тагиле

На фекальное озеро в подвале пожаловались жители дома на улице Юности в Нижнем Тагиле

25 октября 2021, 11:51
Фото: 1MI.
Жители дома на улице Юности, 37 в Нижнем Тагиле пожаловались, что их подвал затопило. Он уже несколько лет находится в критическом состоянии, по словам жильцов. Кроме потопа в подвале образовалась и свалка мусора.

Звонки в коммунальные службы не приносят результата, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на жителей дома.

На данный момент, рассказывают жильцы, в подвал может зайти любой желающий, так как вход не закрыт, а вместо лестницы обрыв. На дне подвала раскиданы кирпичи, обломки труб и другой хлам. Также жители отмечают, что там постоянно что-то журчит, а в квартирах летают комары и другие насекомые в любое время года.

Жильцы спускались в подвал и самостоятельно. В результате им удалось выяснить, что там прорвало канализационные трубы.

У нас здесь настоящее озеро из нечистот, дальше в подвал не пройти, можно утонуть, описывает увиденное житель одной из квартир Артём.

Однако на этом все не закончилось. Когда мужчина прошел в противоположную сторону помещения, то увидел протекающие трубы, а в углу повреждения оказались настолько сильными, что из них льется вода водопадом.

Жильцы дома обращались в УК «Первый региональный оператор», которая управляет домом с 2019 года. Однако проблема так и не была решена.

По словам юриста Анатолия Чиквина, компания была обязана содержать в надлежащем состоянии общедомовое имущество. Но в ситуации с домом № 37 на улице Юности этого не происходит.

Заместитель прокурора Дзержинского района Николай Коваленко рекомендовал жителям обращаться в управляющую компанию и фиксировать каждый документ. Если его не предоставляют, то обязательно просить. Если же проблема не решается, то жители имеются право пойти в вышестоящие инстанции, в том числе и прокуратуру.

Фекалиями залило паркинг нового ЖК в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Материалы по теме
Из-за коммунальной аварии затопило несколько дворов на улице Черных в Нижнем ТагилеМощный фонтан воды вырвался из-под земли на Вагонке в Нижнем Тагиле
#Общество#Нижний Тагил#Вагонка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика