Победителем конкурса «Образование без границ» стала педагог из Нижнего Тагила

Posted 25 октября 2021, 10:22
Published 25 октября 2021, 10:22
Modified 29 ноября 2024, 18:24
Updated 29 ноября 2024, 18:24
Финал, в котором приняли участие семь свердловских педагогов, состоялся 20 октября в Екатеринбурге. В мероприятии участвовали тагильские учитель-дефектолог объединения «Маячок» Оксана Курьез и учитель начальных классов школы № 105 Мария Итченко.
Участники представили учебное занятие с детьми, а также мастер-класс для педагогических работников. Обе тагильчанки получили сертификаты финалистов и ценные подарки.
В заочном этапе конкурса приняли участие 42 педагога из 19 городов региона, сообщает управление образования Нижнего Тагила.
Напомним, директор Школы № 85 Яна Поддубная и заведующая детским садом № 203 Наталья Вяткина из Нижнего Тагила заняли призовые места в конкурсе «Лидеры в образовании».