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Posted 25 октября 2021, 10:22

Published 25 октября 2021, 10:22

Modified 29 ноября 2024, 18:24

Updated 29 ноября 2024, 18:24

Победителем конкурса «Образование без границ» стала педагог из Нижнего Тагила

Победителем конкурса «Образование без границ» стала педагог из Нижнего Тагила

25 октября 2021, 10:22
Фото: 1MI.
Второе место на областном конкурсе «Образование без границ» для детей с ОВЗ и инвалидностью заняла учитель-дефектолог детского дошкольного объединения «Маячок» Оксана Курьез.

Финал, в котором приняли участие семь свердловских педагогов, состоялся 20 октября в Екатеринбурге. В мероприятии участвовали тагильские учитель-дефектолог объединения «Маячок» Оксана Курьез и учитель начальных классов школы № 105 Мария Итченко.

Участники представили учебное занятие с детьми, а также мастер-класс для педагогических работников. Обе тагильчанки получили сертификаты финалистов и ценные подарки.

В заочном этапе конкурса приняли участие 42 педагога из 19 городов региона, сообщает управление образования Нижнего Тагила.

Напомним, директор Школы № 85 Яна Поддубная и заведующая детским садом № 203 Наталья Вяткина из Нижнего Тагила заняли призовые места в конкурсе «Лидеры в образовании».

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#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Педагоги#Детские сады
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