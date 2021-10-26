До 60 лет снижен возраст свердловчан для соблюдения самоизоляции

Теперь этому режиму подлежат все, кто старше 60 лет, за исключением тех, кто вакцинирован, переболел или получил первую дозу вакцины, что может быть подтверждено справками или QR-кодами, рассказал во время брифинга замгубернатора региона Павел Креков.