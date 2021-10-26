До 60 лет снижен возраст свердловчан для соблюдения самоизоляции

Posted 26 октября 2021, 14:10
Published 26 октября 2021, 14:10
Modified 19 августа 2024, 22:44
Updated 19 августа 2024, 22:44
Теперь этому режиму подлежат все, кто старше 60 лет, за исключением тех, кто вакцинирован, переболел или получил первую дозу вакцины, что может быть подтверждено справками или QR-кодами, рассказал во время брифинга замгубернатора региона Павел Креков.
Напомним, с 25 октября в Свердловской области введены «чистые зоны» от COVID-19. Попасть туда можно только тем, у кого есть QR-код о прохождении вакцинации. С 30 октября список таких мест дополнится торговыми центрами и фитнес-клубами.