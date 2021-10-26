tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября 2021, 14:10

Published 26 октября 2021, 14:10

Modified 19 августа 2024, 22:44

Updated 19 августа 2024, 22:44

До 60 лет снижен возраст свердловчан для соблюдения самоизоляции

До 60 лет снижен возраст свердловчан для соблюдения самоизоляции

26 октября 2021, 14:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
На пять лет снижен возраст для соблюдения самоизоляции для жителей Свердловской области. Теперь ее должны соблюдать все граждане старше 60 лет, которые не привиты и не переболели COVID-19.

Теперь этому режиму подлежат все, кто старше 60 лет, за исключением тех, кто вакцинирован, переболел или получил первую дозу вакцины, что может быть подтверждено справками или QR-кодами, рассказал во время брифинга замгубернатора региона Павел Креков.

Напомним, с 25 октября в Свердловской области введены «чистые зоны» от COVID-19. Попасть туда можно только тем, у кого есть QR-код о прохождении вакцинации. С 30 октября список таких мест дополнится торговыми центрами и фитнес-клубами.

Вход по QR-кодам вводится в торговых центрах и фитнес-клубах Свердловской области
Узнать подробнее
Материалы по теме
Родители пожаловались на требование предъявлять QR-коды в детсаду в ЕкатеринбургеВход по QR-кодам вводится в торговых центрах и фитнес-клубах Свердловской области
#Коронавирус#Свердловская область#Пенсионеры#Здоровье#Самоизоляция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика