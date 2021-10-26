Названа причина массового сбоя работы в поликлиниках Екатеринбурга

Напомним, пациенты двух поликлиник в Екатеринбурге рассказали, что утром 26 октября не могли попасть на прием, так как в медучреждениях не работали компьютеры. Из-за этого образовались огромные очереди, некоторые люди уходили, не дожидаясь помощи.