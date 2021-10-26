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Posted 26 октября 2021, 09:18

Published 26 октября 2021, 09:18

Modified 18 сентября 2022, 14:19

Updated 18 сентября 2022, 14:19

Названа причина массового сбоя работы в поликлиниках Екатеринбурга

Названа причина массового сбоя работы в поликлиниках Екатеринбурга

26 октября 2021, 09:18
Фото: 1MI.
В Минздраве озвучили причину массового сбоя работы компьютеров в поликлиниках Екатеринбурга.

Компьютеры не работали из-за обновления программного оборудования. Сейчас поликлиники работают в обычном режиме, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-секретаря областного Минздрава Константина Шестакова.

Напомним, пациенты двух поликлиник в Екатеринбурге рассказали, что утром 26 октября не могли попасть на прием, так как в медучреждениях не работали компьютеры. Из-за этого образовались огромные очереди, некоторые люди уходили, не дожидаясь помощи.

Из-за массового сбоя в системе поликлиники Екатеринбурга приостановили свою работу
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