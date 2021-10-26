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Posted 26 октября 2021, 11:52

Published 26 октября 2021, 11:52

Modified 29 ноября 2024, 18:26

Updated 29 ноября 2024, 18:26

Погибшую на Тагилстрое в Нижнем Тагиле 10-классницу захейтили в соцсетях

Погибшую на Тагилстрое в Нижнем Тагиле 10-классницу захейтили в соцсетях

26 октября 2021, 11:52
Фото: 1MI.
Молодую девушку, которая 25 октября разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажного дома на Тагилстрое, пользователи соцсетей назвали «психологической инвалидкой» и «слабачкой», а также обвинили в распитии алкоголя.

После смерти школьницы тагильчане в соцсетях стали выдвигать собственные версии трагедии. Кто-то утверждал, что у девушки были проблемы в школе, кто-то обвинял ее маму и ее саму в пристрастии к алкоголю.

Во-первых не с окна, а с крыши. Во-вторых падение видел один мальчишка, ему лет 8. В-третьих, она была выпившая. Она просто сорвалась с крыши, так как сидела спиной. Скорее всего не удержалась. Я сама там была,пишет пользовательница соцсетей.

Также были предположения, что у школьницы были проблемы с психикой.

С психикой было что-то, ясное дело,предположила тагильчанка.

Один из пользователей под ником Ice Body посчитал, что 10-классница была «привитая», видимо имея ввиду прививку от коронавируса, поэтому и погибла (россияне младше 18 лет вакцинации от новой коронавирусной инфекции не подлежат — прим. ред.).

Однако большинство пользователей высказали соболезнования маме девочки. Местная жительница, знакомая с семьей школьницы рассказала TagilCity.ru, что девочку близкие любили:

Двое детей в семье. Девочку в семье любили, у нее все было, и отношения нормальные в семье. Мама очень для детей старалась — кошки, собаки у них, на море возила их. В общем, не подумала бы, что такое у них может произойти.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Смерть#Соцсети#Школьница
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