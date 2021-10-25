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Posted 25 октября 2021, 12:19

Published 25 октября 2021, 12:19

Modified 29 ноября 2024, 18:26

Updated 29 ноября 2024, 18:26

Девушка выпала из окна девятиэтажки на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Девушка выпала из окна девятиэтажки на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

25 октября 2021, 12:19
Фото: 1MI.
Из окна одного из девятиэтажных домов, расположенных на улице Металлургов в Нижнем Тагиле, выпала молодая девушка.

Происшествие случилось 25 октября 2021 года около 16 часов.

Вначале она сидя на подоконнике, скидывала вниз на редких прохожих школьные тетради, потом просто сидела, а потом и сама спрыгнула вниз. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь, рассказывает подробности очевидица происшествия в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.

На месте работают сотрудники полиции, а также приехала скорая помощь. Очевидцы отмечают, что девушка скончалась на месте.

Напомним, 22 октября с балкона на Старателе в Нижнем Тагиле выпал четырехлетний мальчик. От полученных травм он скончался 23 октября в больнице.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Падение#Падение с высоты
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