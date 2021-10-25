Девушка выпала из окна девятиэтажки на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Posted 25 октября 2021, 12:19
Published 25 октября 2021, 12:19
Modified 29 ноября 2024, 18:26
Updated 29 ноября 2024, 18:26
Происшествие случилось 25 октября 2021 года около 16 часов.
Вначале она сидя на подоконнике, скидывала вниз на редких прохожих школьные тетради, потом просто сидела, а потом и сама спрыгнула вниз. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь, рассказывает подробности очевидица происшествия в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.
На месте работают сотрудники полиции, а также приехала скорая помощь. Очевидцы отмечают, что девушка скончалась на месте.
Напомним, 22 октября с балкона на Старателе в Нижнем Тагиле выпал четырехлетний мальчик. От полученных травм он скончался 23 октября в больнице.