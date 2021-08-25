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Posted 25 августа 2021, 16:19

Published 25 августа 2021, 16:19

Modified 29 ноября 2024, 18:18

Updated 29 ноября 2024, 18:18

Женщина выпала с балкона в Дзержинском районе в Нижнем Тагиле

Женщина выпала с балкона в Дзержинском районе в Нижнем Тагиле

25 августа 2021, 16:19
Фото: 1MI.
Женщина выпала с балкона на Вагонке в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел 25 августа, около 16.45, на улице Свердлова, 42.

По словам очевидцев произошедшего, после падения женщина осталась жива, но в тяжелом состоянии была госпитализирована в лечебное учреждение, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

Факт несчастного случая редакции TagilCity.ru подтвердили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Там отметили, что инцидент не носит криминального характера.

Напомним, 22 июля маленький ребенок упал с высоты на Сортировке в Екатеринбурге. Он погиб от полученных травм на месте происшествия.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вагонка#Падение#Дзержинский район#Падение с высоты
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