Женщина выпала с балкона в Дзержинском районе в Нижнем Тагиле

Posted 25 августа 2021, 16:19
Published 25 августа 2021, 16:19
Modified 29 ноября 2024, 18:18
Updated 29 ноября 2024, 18:18
По словам очевидцев произошедшего, после падения женщина осталась жива, но в тяжелом состоянии была госпитализирована в лечебное учреждение, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».
Факт несчастного случая редакции TagilCity.ru подтвердили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Там отметили, что инцидент не носит криминального характера.
Напомним, 22 июля маленький ребенок упал с высоты на Сортировке в Екатеринбурге. Он погиб от полученных травм на месте происшествия.