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Пациент больницы выпал из окна и погиб в Нижнем Тагиле

14 августа 2021, 10:19
Фото: 1МI
В ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле пациент выпал из окна и разбился. На месте происшествия работает дознаватель, по истечение трех суток им будет принято одно из процессуальных решений по несчастному случаю в стенах больницы.

Родственница погибшего 81-летнего пациента нижнетагильской больницы сообщила, что 12 августа 2021 года он выпал из окна, пишет Е1. Пожилой мужчина находился на излечении с подозрением на COVID-19. Через несколько дней его должны были выписать домой.

В настоящее время по данному несчастному случаю в ЦГБ № 1 проводится проверка в рамках статьи 144-145 УПК РФ,сообщили TagilCity.ru в приемной больницы.

Напомним, 67-летний пенсионер из Нижнего Тагила, который 18 июня 2021 года ушел из центральной городской больницы № 1 и пропал, был найден мертвым на железнодорожных путях.

Мертвым у ж/д путей найден пропавший две недели назад пенсионер в Нижнем Тагиле
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