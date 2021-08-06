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О состоянии выпавшего из окна с матерью ребенка рассказали в свердловском Минздраве

6 августа 2021, 13:23
Фото: 1МI
В Екатеринбурге медики рассказали о самочувствии 2-летнего ребёнка, с которым мать выпрыгнула с балкона вчера, 4 августа.

Ребёнок не нуждается в госпитализации и его здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

В региональном СУ СКР пока никак не комментируют вчерашний инцидент. 30-летнюю мать малыша специалисты проверят на вменяемость.

Сейчас ей грозит до 15 лет лишения свободы за покушение на убийство своего ребёнка.

Напомним, что днём 4 августа в Екатеринбурге на улице Авиaционной женщина с малышом на руках выпрыгнула с балкона. Перед трагедией она позвонила в дежурную часть полиции и заявила, что супруг её избивает.

На вызов приехал лейтенант ППС, но обнаружил молодую мать в неадекватном состоянии. Мужчина вызвал на место скорую помощь, но женщина успела запереться с сыном на балконе и прыгнуть.

Мать с ребенком на руках выпрыгнула с балкона в Екатеринбурге
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