Ушел из больницы и пропал: 67-летний мужчина пропал в Нижнем Тагиле

Мужчину отпустили на амбулаторное лечение, после чего тот решил пойти домой через лесополосу и пропал. Родные обратились с заявлением в отдел полиции № 17 на следующий день, 19 июня. Организованы поисковые мероприятия совместно с волонтерами и поисковиками. В данный момент проверяются записи с камер видеонаблюдения, рассказали подробности TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».