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Ушел из больницы и пропал: 67-летний мужчина пропал в Нижнем Тагиле

23 июня 2021, 11:45
Фото: pixabay.com
Местонахождение 67-летнего тагильчанина, которой ушел из больницы домой и пропал, устанавливают сотрудники полиции. С заявлением в полицию обратились его родственники.

Юрий Августинович Чугайнов 1954 года рождения пропал без вести 18 июня после того, как ушел из ЦГБ № 1 Нижнего Тагила после осмотра врачами.

Мужчину отпустили на амбулаторное лечение, после чего тот решил пойти домой через лесополосу и пропал. Родные обратились с заявлением в отдел полиции № 17 на следующий день, 19 июня. Организованы поисковые мероприятия совместно с волонтерами и поисковиками. В данный момент проверяются записи с камер видеонаблюдения, рассказали подробности TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Приметы Юрия Чугайнова: нормального телосложения, рост 170 сантиметров, темно-русые волосы с проседью, голубые глаза. В день пропажи был одет в черный спортивный костюм с белыми лампасами и бордовые кроссовки.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» отметили, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Фото: ПО "Лиза Алерт"

Сообщить информацию о пропавшем тагильчанине можно по линии 02, в дежурную часть отдела полиции № 17 по телефону: 8 (3435) 97-68-02, либо в поисковый отряд: 8 800 700 54 52.

Напомним, пятый день ищут 13-летнего подростка Прохора Демидова в Екатеринбурге. К поискам школьника в данный момент подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Прорыв».

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