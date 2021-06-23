Пятый день ищут 13-летнего подростка в Екатеринбурге

Приметы Прохора Демидова: плотного телосложения, рост 156 сантиметров, волосы русые, глаза серо-голубые. В день пропажи он был одет в черные футболку, толстовку с капюшоном и штаны с белыми полосками по бокам, черные кроссовки на белой высокой подошве. С собой у него был рюкзак черного цвета с надписью «VANS».