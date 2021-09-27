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Девушка-подросток выпала из окна после ссоры с парнем в Арамиле

27 сентября 2021, 03:16
Фото: 1МI
Девушка-подросток выпала из окна многоэтажного дома в Свердловской области. Очевидцы слышали ссору в подъезде многоэтажки до падения девушки.

26 сентября 2021 года в вечернее время из окна многоэтажного дома на козырек подъезда в Арамиле выпала девушка, сообщает E1.

На место происшествия прибыли полицейские, спасатели МЧС и медики. Врачи скорой помощи констатировали смерть девушки.

На вид пострадавшей около 16 лет, по версии спасателей, девушка выпала из окна подъезда. Жильцы подъезда ее не опознали. По их словам, до падения подростка в подъезде происходила ссора. Там же был обнаружен молодой человек погибшей в слезах.

Напомним, летом текущего года с балкона пятиэтажки выпала молодая девушка в Нижнем Тагиле. В результате травм она оказалась парализована, двух ее детей пока отдали в дом малютки.

29-летняя мать двоих детей упала с балкона и оказалась парализована в Нижнем Тагиле
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