Девушка-подросток выпала из окна после ссоры с парнем в Арамиле

На вид пострадавшей около 16 лет, по версии спасателей, девушка выпала из окна подъезда. Жильцы подъезда ее не опознали. По их словам, до падения подростка в подъезде происходила ссора. Там же был обнаружен молодой человек погибшей в слезах.