Девушка-подросток выпала из окна после ссоры с парнем в Арамиле

26 сентября 2021 года в вечернее время из окна многоэтажного дома на козырек подъезда в Арамиле выпала девушка, сообщает E1.
На место происшествия прибыли полицейские, спасатели МЧС и медики. Врачи скорой помощи констатировали смерть девушки.
На вид пострадавшей около 16 лет, по версии спасателей, девушка выпала из окна подъезда. Жильцы подъезда ее не опознали. По их словам, до падения подростка в подъезде происходила ссора. Там же был обнаружен молодой человек погибшей в слезах.
Напомним, летом текущего года с балкона пятиэтажки выпала молодая девушка в Нижнем Тагиле. В результате травм она оказалась парализована, двух ее детей пока отдали в дом малютки.