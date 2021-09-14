29-летняя мать двоих детей упала с балкона и оказалась парализована в Нижнем Тагиле

Алена рассказала, что все произошло 20 июля. В тот день она оставила детей с мамой и уехала в поселок Северный к своему другу. Там девушка выпила алкогольные напитки, после чего вышла покурить на балкон. Однако у тагильчанки закружилась голова и она выпала на улицу.