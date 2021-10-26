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Posted 26 октября 2021, 06:01

Published 26 октября 2021, 06:01

Modified 19 августа 2024, 22:44

Updated 19 августа 2024, 22:44

Рекомендацию о введении локдауна в Свердловской области объяснили в Роспотребнадзоре

Рекомендацию о введении локдауна в Свердловской области объяснили в Роспотребнадзоре

26 октября 2021, 06:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Ограничения, которые рекомендовано ввести в Свердловской области на период нерабочих дней из-за коронавируса, прокомментировали в региональном Роспотребнадзоре.

Предлагаемые меры, как правило, учитываются во время принятия решений. На этой неделе предложение сформировано с учетом приказа президента РФ Владимира Путина, сообщают в Роспотребнадзоре.

Там отметили, что меры помогут противодействовать распространению коронавируса, а также уменьшить уровень заболеваемости, пишет Е1.

Напомним, ввести локдаун предложил Роспотребнадзор Свердловской области в регионе с 28 октября по 8 ноября. Он включает в себя не только нерабочие дни, объявленные Владимиром Путиным, но и обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания и закрытие общественных мест.

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#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Самоизоляция
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