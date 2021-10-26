Рекомендацию о введении локдауна в Свердловской области объяснили в Роспотребнадзоре

Posted 26 октября 2021, 06:01
Published 26 октября 2021, 06:01
Modified 19 августа 2024, 22:44
Updated 19 августа 2024, 22:44
Предлагаемые меры, как правило, учитываются во время принятия решений. На этой неделе предложение сформировано с учетом приказа президента РФ Владимира Путина, сообщают в Роспотребнадзоре.
Там отметили, что меры помогут противодействовать распространению коронавируса, а также уменьшить уровень заболеваемости, пишет Е1.
Напомним, ввести локдаун предложил Роспотребнадзор Свердловской области в регионе с 28 октября по 8 ноября. Он включает в себя не только нерабочие дни, объявленные Владимиром Путиным, но и обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания и закрытие общественных мест.