Рекомендацию о введении локдауна в Свердловской области объяснили в Роспотребнадзоре

Напомним, ввести локдаун предложил Роспотребнадзор Свердловской области в регионе с 28 октября по 8 ноября. Он включает в себя не только нерабочие дни, объявленные Владимиром Путиным, но и обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания и закрытие общественных мест.