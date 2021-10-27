Африканская чума свиней добралась до закрытого города под Нижним Тагилом

В ближайшую зону риска попадает деревня Северная, рассказала заведующая Верхнесалдинской лечебницей Пригородной станции Анна Забродина, сообщается в группе «Верхняя Салда официально».
Она отметила, что там уже подготовлены списки сельчан, у которых есть свиньи. Специалисты ветстанции обошли все дома и вручили распоряжения, что пункт в ходит в зону риска. Животных планируется изъять и усыпить с дальнейшей кремацией. При этом на 22 октября 2021 года свиное поголовье в Северной отсутствует.
Наблюдаемая зона находится в 20 километрах от очага инфекции, а потому запланировано провести объезд в Верхней и Нижней Салды, а также ближайших поселений для оповещения граждан.
Напомним, африканская чума свиней была выявлена в нескольких муниципалитетах Свердловской области. В связи с этим на территории региона был введен режим ЧС.