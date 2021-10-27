Африканская чума свиней добралась до закрытого города под Нижним Тагилом

Она отметила, что там уже подготовлены списки сельчан, у которых есть свиньи. Специалисты ветстанции обошли все дома и вручили распоряжения, что пункт в ходит в зону риска. Животных планируется изъять и усыпить с дальнейшей кремацией. При этом на 22 октября 2021 года свиное поголовье в Северной отсутствует.