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Обвиняемый в краже телефонов и велосипеда предстанет перед судом в Екатеринбурге

27 октября 2021, 17:07
Фото: 1MI
Обвиняемый в преступлениях, совершенных в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, предстанет перед судом за кражи, грабеж и мошенничество.

12 июля мужчина попросил у своего знакомого велосипед, однако потом уехал на нем в неизвестном направлении. 17 июля уралец, находясь в помещении универмага, похитил телефон, который принадлежал реализатору торгового зала. Отвлекая владелицу, обвиняемый попросил у нее показать комплект постельного белья, после чего схватил устройство и убежал.

21 июля на остановке на улице Бакинских Комиссаров к мужчине за помощью обратилась женщина. Она попросила его занести в салон трамвая детскую коляску. Тогда злоумышленник заметил телефон, торчащий из кармана коляски. Вытащив смартфон, он скрылся. В этот же день уралец похитил сотовый у продавца пекарни. Он попросил позвонить, после чего поспешил к выходу. Аналогичным образом он на следующий день украл телефон у случайного прохожего на улице Ильича и кошелек у продавца торгового павильона, сообщает УМВД России по Екатеринбургу.

В результате полицейские задержали 40-летнего безработного местного жителя. Он сознался в содеянном и рассказал, что похищал за вознаграждение. Общая сумма причиненного ущерба составила около 50 тысяч рублей.

В отношении обвиняемого возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Кража» и «Грабеж».

Напомним, в Нижнем Тагиле мужчина в торговой точке на улице Захарова похитил спиртные напитки. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.

До 4 лет тюрьмы грозит тагильчанину за кражу пива на 400 рублей
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