Обвиняемый в краже телефонов и велосипеда предстанет перед судом в Екатеринбурге

12 июля мужчина попросил у своего знакомого велосипед, однако потом уехал на нем в неизвестном направлении. 17 июля уралец, находясь в помещении универмага, похитил телефон, который принадлежал реализатору торгового зала. Отвлекая владелицу, обвиняемый попросил у нее показать комплект постельного белья, после чего схватил устройство и убежал.
21 июля на остановке на улице Бакинских Комиссаров к мужчине за помощью обратилась женщина. Она попросила его занести в салон трамвая детскую коляску. Тогда злоумышленник заметил телефон, торчащий из кармана коляски. Вытащив смартфон, он скрылся. В этот же день уралец похитил сотовый у продавца пекарни. Он попросил позвонить, после чего поспешил к выходу. Аналогичным образом он на следующий день украл телефон у случайного прохожего на улице Ильича и кошелек у продавца торгового павильона, сообщает УМВД России по Екатеринбургу.
В результате полицейские задержали 40-летнего безработного местного жителя. Он сознался в содеянном и рассказал, что похищал за вознаграждение. Общая сумма причиненного ущерба составила около 50 тысяч рублей.
В отношении обвиняемого возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Кража» и «Грабеж».
Напомним, в Нижнем Тагиле мужчина в торговой точке на улице Захарова похитил спиртные напитки. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.