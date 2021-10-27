TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ушла из больницы и пропала: в Екатеринбурге неделю ищут 26-летнюю девушку

27 октября 2021, 06:07
Фото: 1MI
Чуть больше недели назад 26-летняя Алина Рыбина ушла из больницы в Екатеринбурге и пропала. Она поступила в больницу на скорой помощи 18 октября, но от госпитализации отказалась.

До дома девушка так и не дошла. Ее подруга обратилась в поисковой отряд «Лиза Алерт», когда 24 октября узнала о пропаже от ее сожителя. При этом девушка оставила телефон дома, сообщили в отряде, пишет «КП-Екатеринбург».

Фото: "Лиза Алерт"

Девушка худощавого телосложения, имеет рост 165 сантиметров. У нее голубые глаза и черные волосы. В день пропажи она была одета в черную куртку и серые кеды. С собой у нее был черный рюкзак.

Напомним, месяц назад в Екатеринбурге пропал 18-летний молодой человек. О его местонахождении неизвестно с 22 сентября 2021 года.

Уже месяц в Екатеринбурге ищут пропавшего 18-летнего парня во всем черном
Узнать подробнее

Материалы по теме
Поиски пропавшего 2 месяца назад молодого мужчины начаты в ЕкатеринбургеПропавшая при таинственных обстоятельствах женщина найдена сыщиками в ЕкатеринбургеВладелец ювелирного бизнеса Константин Буньков пропал в Екатеринбурге
#Пропал#Екатеринбург#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25