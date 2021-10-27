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В очереди на вакцинацию от COVID-19 в ТЦ «Мега» чуть не подрались екатеринбуржцы

27 октября 2021, 08:55
Фото: 1MI
В очереди на вакцинацию против коронавируса чуть не подрались жители Екатеринбурга. Инцидент произошел в торговом центре «Мега». Конфликт произошел из-за нехватки бланков.

Вакцины в пункте хватало на определенное количество талонов. Тем, у кого они есть, будет поставлена прививка. Когда вынесли бланки, то люди бросились на них и чуть не подрались, рассказал очевидец Ура.ру.

Он отметил, чтобы поставить прививку, людям приходится занимать очередь с половины седьмого утра. При этом сам торговый центр начинает работу в 08.00. Люди все это время стоят на улице.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Свердловской области введены нерабочие дни. В этот период для людей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания введена самоизоляция. Кроме того, будут закрыты все рестораны, кафе, детские и взрослые увеселительные заведения. Также начинает действовать система входа по QR-кодам.

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