Заснувший за рулем водитель из Нижнего Тагила устроил смертельное ДТП на трассе

Мужчина рассказал, что развозил молоко. Он приехал из Нижнего Тагила в Серов, там выгрузил продукцию и направился в Краснотурьинск. Однако в какой-то момент заснул за рулем, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.