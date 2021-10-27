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Заснувший за рулем водитель из Нижнего Тагила устроил смертельное ДТП на трассе

27 октября 2021, 07:42
Фото: 1MI
Смертельное ДТП спровоцировал водитель грузовика, который уснул за рулем. Трагедия произошла на участке трассы между Серовом и Краснотурьинском (Свердловская область).

Водитель грузовика, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и влетел в LADA Niva и Toyota Land Cruiser. В результате погиб водитель отечественного авто.

Мужчина рассказал, что развозил молоко. Он приехал из Нижнего Тагила в Серов, там выгрузил продукцию и направился в Краснотурьинск. Однако в какой-то момент заснул за рулем, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Личность погибшего мужчины на данный момент устанавливается, а водителю грузовика потребовалась госпитализация. После столкновения грузовик вылетел с трассы и опрокинулся.

Напомним, в ДТП на трассе между Краснотурьинском и Карпинском погибла семейная пара из Североуральска. Тогда Honda Civic влетела в грузовой тягач.

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#Трасса#Смертельное дтп#Нижний Тагил#Происшествия
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