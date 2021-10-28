На берегу пруда на Химмаше покончил с собой 30-летний екатеринбуржец

Погибший работал в «Сима-ленде», он выдавал товар на складе. По словам коллег, мужчина не имел долгов и получал хорошую зарплату. Раньше он работал в ППС, алкоголем не злоупотреблял. У умершего осталась семья: жена и двое малолетних детей.
В последнее время мужчина жаловался, что не высыпается, так как у него болеют дети. Накануне смерти екатеринбуржец отпросился с ночной смены, ссылаясь на то, что у него болит нога.
Никто не может понять, что его толкнуло на этот шаг. Может, ему помог кто-то уйти из жизни? цитирует коллегу Е1.
Напомним, 17-летнюю девушку, выпавшую из окна на Тагилстрое в Нижнем Тагиле, захейтили в соцсетях, а ее одноклассники глумились на ее месте смерти.