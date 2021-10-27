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Школьница покончила с собой за несколько дней до дня рождения в Екатеринбурге

27 октября 2021, 02:59
Фото: 1MI
15-летняя школьница покончила с собой в Екатеринбурге за несколько дней до дня рождения. Ее тело было найдено на улице Циолковского 22 октября 2021 года.

На странице девочки Вконтакте знакомые и близкие выражают соболезнования.

Перед гибелью девочка написала маме прощальное сообщение, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В качестве улики изъят скриншот сообщения с телефона матери.

Напомним, ученица 10 класса в Нижнем Тагиле совершила суицид. Она выпала из окна девятиэтажного дома на улице Металлургов, 70. В социальных сетях девочку захейтили.

Погибшую на Тагилстрое в Нижнем Тагиле 10-классницу захейтили в соцсетях
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