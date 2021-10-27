Школьница покончила с собой за несколько дней до дня рождения в Екатеринбурге

На странице девочки Вконтакте знакомые и близкие выражают соболезнования.
Перед гибелью девочка написала маме прощальное сообщение, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В качестве улики изъят скриншот сообщения с телефона матери.
Напомним, ученица 10 класса в Нижнем Тагиле совершила суицид. Она выпала из окна девятиэтажного дома на улице Металлургов, 70. В социальных сетях девочку захейтили.