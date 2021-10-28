Рекультивировать земли после разлива нефтепродуктов обязала ГГО прокуратура

Сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора провели выездную проверку на место разлива. Было установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения произошла утечка нефтепродуктов из резервуаров. Специалисты отобрали пробы почв, чтобы оценить материальный ущерб. Оно составил более 7,9 миллиона рублей.