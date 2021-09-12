Разрушенную потопом насыпь на Иван-озере в ГГО ещё не восстановили

Напомним, после потопа 4 июля оказалась разрушена часть насыпи длиной 10-15 метров к дальнему берегу Иван-озера в ГГО. Из-за этого уровень воды в водоеме снизился, она до сих пор переливается через дамбу. Потоки воды также снесли деревья, а рядом с дорогой образовались обрывы глубиной в несколько метров.