Перевозившая поддельную одежду фура задержана таможенниками на пути в Екатеринбург

Как стало известно, внутри оказалось более трех тысяч пачек сигарет без российских акцизных марок, сообщает Уральское таможенное управление. Фура была остановлена в Троицком районе Челябинской области. Сигареты спрятаны вместе с одеждой, а сами мешки обернуты полуметаллическим материалом.