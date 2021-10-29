Перевозившая поддельную одежду фура задержана таможенниками на пути в Екатеринбург

Как стало известно, внутри оказалось более трех тысяч пачек сигарет без российских акцизных марок, сообщает Уральское таможенное управление. Фура была остановлена в Троицком районе Челябинской области. Сигареты спрятаны вместе с одеждой, а сами мешки обернуты полуметаллическим материалом.
В процессе досмотра найдено 600 поддельных толстовок, спортивных костюмов, курток и футболок с логотипами Nike, Adidas, Calvin Klein и других известных брендов. На данный момент сотрудники выслали запросы о подлинности продукции.
Напомним, в Нижнем Тагиле были задержаны члены преступной группы, занимавшиеся нелегальными поставками в город табачных изделий и алкогольной продукции.