Подпольного бутлегера-рецидивиста «накрыли» правоохранители в Екатеринбурге

Напомним, в начале октября текущего года свердловчане начали массово умирать от отравления метанолом, содержащимся в контрафактном спирте. «Паленый» спирт продавали двое дельцов на рынке «Ботанический в Екатеринбурге. Всего скончались 25 человек, оба коммерсанта арестованы судом на 2 месяца.