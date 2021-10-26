Число умерших от отравления метанолом в Свердловской области выросло до 25 человек

Напомним, 24 человека скончались от отравления метанолом с 7 по 14 октября в нескольких городах Свердловской области, в том числе и Нижнем Тагиле. После этого полицейские задержали четверых подозреваемых. Троих из них суд арестовал до 15 декабря, а четвертого отпустил, так как доказательств причастности к торговле спиртом не нашлось.