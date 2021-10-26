Число умерших от отравления метанолом в Свердловской области выросло до 25 человек

Posted 26 октября 2021, 06:46
Published 26 октября 2021, 06:46
Modified 29 ноября 2024, 18:26
Updated 29 ноября 2024, 18:26
Она поступила в больницу 23 октября из дома на улице Громова, 132. У женщины выявлено острое отравление метиловым спиртом, кома, а также состояние после серий судорожных припадков, пишет ЕАН со ссылкой на собственные источники.
Собеседник уточнил, что женщина сразу была подключена к аппарату ИВЛ, но скончалась через два дня, не приходя в сознание.
По словам супруга умершей, они вместе в течение двух недель употребляли спирт, купленный в киоске на улице Академика Бардина. Продавец рассказала, что владелец поставляет ей спирт на продажу. Им оказался Микайыл Мусы Оглы Назаров, который ранее был задержан после смерти двух человек на улице Черепанова.
Напомним, 24 человека скончались от отравления метанолом с 7 по 14 октября в нескольких городах Свердловской области, в том числе и Нижнем Тагиле. После этого полицейские задержали четверых подозреваемых. Троих из них суд арестовал до 15 декабря, а четвертого отпустил, так как доказательств причастности к торговле спиртом не нашлось.