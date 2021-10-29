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Пьяные пассажиры вытолкнули из автобуса сделавшего им замечание екатеринбуржца

29 октября 2021, 17:39
Фото: 1MI
Двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили молодого человека, сделавшего им замечание. Инцидент произошел 29 октября в автобусе № 91 в Екатеринбурге.

По словам свидетельницы происходящего Алисы, нетрезвые граждане приставали к пассажирам. Сначала парень заступился за пенсионерку, потом за девушку. Он сделал замечание в мягкой форме, однако мужчины начали ругаться и угрожать. После этого один из компании напал на уральца с кулаками, а его друзья поддержали инициативу.

Алиса отметила, что никто из пассажиров не помог молодому человеку. Водитель и кондуктор также не вмешивались, сообщает Е1. В результате на остановке «Южная подстанция» мужчины вытолкнули его из автобуса и продолжили ехать дальше.

В полицию никто из граждан не обращался, сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Напомним, 3 октября в Нижнем Тагиле пассажир автобуса маршрута № 55 подвергся нападению со стороны водителя. Мужчине не понравилось, что пассажир сидел нога на ногу.

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#Пассажир#Екатеринбург#Автобус#Конфликт#Новости УрФО#Происшествия
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