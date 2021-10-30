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Метель и сильный гололед ожидаются в Екатеринбурге в выходные дни

30 октября 2021, 10:56
Фото: 1MI
Метель, снегопады и гололед прогнозируют синоптики на 30 и 31 октября в Екатеринбурге. В связи с этим ГИБДД предупреждает о необходимости соблюдения ПДД.

Водителям при таких погодных условиях следует быть осторожнее, снижать скорость и исключать резкие маневры. Также необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами.

Пешеходы также должны соблюдать правила дорожного движения, а в темное время суток и во время снегопада использовать светоотражающие элементы на одежде, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на городскую ГИБДД.

Напомним, резкое снижение температуры и шквалистый ветер прогнозируют синоптики в первых числах ноября в Свердловской области.

Зимние морозы и холодный ветер прогнозируют синоптики в Свердловской области
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